Home Depot Aktie

Home Depot für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866953 / ISIN: US4370761029

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24.04.2026 17:15:00

Could Home Depot Quietly Turn a $25,000 Investment Into a Millionaire Retirement?

Home Depot (NYSE: HD) is a behemoth in the home improvement industry, reporting fiscal 2025 (ended Feb. 1) net sales of $165 billion. And its shares have produced massive wealth for early investors. In the past 30 years, this retail stock has generated a total return of 5,840% (as of April 21), growing $17,000 into $1 million today.It's time to look at the future. Could Home Depot quietly turn a $25,000 investment into a millionaire retirement?Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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