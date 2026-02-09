Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
|
09.02.2026 19:07:19
Could Hungary win its case against the EU's Russian gas ban?
The EU has banned the import of all Russian gas by the end of 2027. Hungary is taking the matter to the European Court of Justice — and some legal experts think it might have a chance.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!