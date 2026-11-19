Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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19.11.2026 19:05:02
Could Investing $1,000 a Year in NuScale Power Make You Rich?
NuScale Power (NYSE:SMR) has a radical idea: Instead of building enormous, sprawling, multibillion-dollar nuclear power plants, why not manufacture small reactors that can be assembled in factories?
It's a compelling idea, especially with soaring electricity demand from artificial intelligence (AI) data centers putting increasing pressure on America's aging power grid. And if NuScale can turn it into a commercially viable reality, investors who get in early could see substantial returns.
Image source: Getty Images.
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