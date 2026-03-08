Chipotle Mexican Grill Aktie

Chipotle Mexican Grill Aktie

WKN DE: A0ESP5 / ISIN: US1696561059

08.03.2026 07:45:00

Could Investing $1,000 in Chipotle Mexican Grill Make You Richer?

Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) has a lot of work to do to win back the hearts of the investment community. Shares have fallen 46% from their all-time high in June 2024 (as of March 4). Besides late 2025, they now trade at the same level as they did in October 2023. The market has lost its appetite for this restaurant stock.Contrarian investors are ready to take action. Could investing $1,000 in Chipotle make you richer?Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Chipotle Mexican Grill Inc.

Chipotle Mexican Grill Inc. 30,46 -4,14%

