Could Investing $10,000 in Alphabet Today Make You a Millionaire?

If you had invested $10,000 in Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) shortly after its IPO in 2004, your initial investment would be worth over $1 million today. Few corporations are capable of delivering such returns over just 22 years. That naturally leads to the following question: Can Alphabet pull it off again?

After all, when it first went public, the tech giant was worth a mere fraction of its current $4.2 trillion market cap, so it’s hard to see the company post similar returns from here on out. But there are also good arguments in favor of Alphabet once again crushing the market over the next two decades.

Image source: The Motley Fool.

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