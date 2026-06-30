Berkshire Hathaway Aktie

Berkshire Hathaway für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 854075 / ISIN: US0846701086

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.06.2026 10:35:00

Could Investing $10,000 in Berkshire Hathaway Stock Make You a Millionaire?

Few would argue that Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) isn't a solid investment choice. But millionaire-making potential with a meager starting position of only $10,000? That's just a bridge too far.Or maybe it isn't.Warren Buffett produced market-beating returns from Berkshire Hathaway shares over the long term. His ultra-patient, deep-value style of stock picking clearly works and will likely continue to work under current CEO Greg Abel's leadership.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Berkshire Income Realty Inc 9 % Cum.Red.Pfd Shs Series -A- Called For Red 28.10.15 At USD 25.00 A Sh

mehr Nachrichten