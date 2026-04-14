Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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14.04.2026 23:30:00
Could Investing $10,000 in Bloom Energy Make You a Millionaire?
Being in the right place at the right time is old-school advice, but it's applicable in the world of investing. With the help of hindsight, it's now clear that investors benefited from embracing the artificial intelligence (AI) theme and AI stocks in 2022. And market participants who held energy stocks at the start of this year were handsomely rewarded.Speaking of AI and energy, there's Bloom Energy (NYSE: BE), which epitomizes a right-place, right-time stock. A year-to-date gain of 143% confirms as much. In simple terms, this is a hydrogen stock, but that description arguably doesn't do Bloom Energy justice. Due to its ability to rapidly deploy clean on-site power, Bloom sits at the epicenter of addressing the crucial AI bottleneck posed by data centers' immense electricity demands.Fresh thinking is needed to power data centers and Bloom Energy meets that demand. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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04.02.26
|Ausblick: Bloom Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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|Erste Schätzungen: Bloom Energy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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27.10.25
|Ausblick: Bloom Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Bloom Energy
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