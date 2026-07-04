Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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04.07.2026 02:05:00
Could Investing $10,000 in Bloom Energy Make You a Millionaire?
Bloom Energy (NYSE: BE) is an energy company that sells solid oxide fuel-cell systems for on-site power generation. Put differently: Bloom deploys boxes ("energy servers") that let power-hungry customers, like data centers, generate electricity at their own locations rather than waiting years to connect to the grid.Over the last year, Bloom stock has staged a blistering rally, with a 1,100% gain since last year and an over 250% gain year to date. The breathtaking run has been fueled by explosive revenue growth and a flurry of partnerships that have crystallized Bloom's emerging role as an AI power-enabler.Bloom's rise to power has been impressive, and has rewarded long-term Bloom investors generously. But does it have enough growth left to mint new millionaires?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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