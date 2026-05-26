Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
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26.05.2026 17:15:00
Could Investing $10,000 in Costco Make You a Millionaire?
All investors want to generate robust returns in an effort to improve their financial lives. Had you owned Costco Wholesale (NASDAQ: COST) a few decades ago, you would have done a great job fulfilling that mission.In the past 30 years, shares of the leading warehouse club operator have produced a total return of 15,000%. This would've turned a starting $6,700 sum into a cool $1 million. That's the kind of performance that can drive increasing interest from market participants.So, could investing $10,000 in this retail stock today make you a millionaire?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Costco Wholesale Corp.
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|Costco Wholesale Corp.
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