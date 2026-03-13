Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
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13.03.2026 21:13:00
Could Investing $10,000 in Costco Wholesale Make You Richer?
Costco Wholesale (NASDAQ: COST) has grown into one of the world's largest retailers, and its business success has translated to life-changing returns for shareholders. The stock has returned more than 6,330% over its lifetime, turning a $10,000 investment into more than $642,000.Shoppers flock to its stores for its vast selection of bulk-quantity goods and quirky customer favorites, like its famous $1.50 hot dog meal, which hasn't increased in price since it launched over 40 years ago.But can Costco stock continue making investors wealthy? Here is what investors can expect.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs
|30 520,00
|1,67%
|Costco Wholesale Corp.
|882,00
|1,38%
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