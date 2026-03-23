Energy Transfer Aktie

Energy Transfer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038

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23.03.2026 09:46:00

Could Investing $10,000 in Energy Transfer Make You a Millionaire?

Energy Transfer LP (NYSE: ET) has delivered a total return of more than 250% over the last five years. This performance has absolutely trounced that of the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC). The midstream energy leader is already making money for unitholders in 2026, jumping roughly 17% in less than four months. The future for Energy Transfer looks bright, too. Could investing $10,000 in this high-flying pipeline stock make you a millionaire?For Energy Transfer to turn $10,000 into a cool $1 million, the stock would have to deliver a 100x return. I think we can safely rule out this happening over a short period of time. But what about over the long term, maybe 30 years?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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