Figma Aktie
WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052
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03.04.2026 14:41:00
Could Investing $10,000 in Figma Make You a Millionaire?
Are you an investor who constantly keeps your eyes peeled for the next big thing? If so, Figma (NYSE: FIG) has likely made its way onto your radar. The company's digital prototyping and collaboration platform is creating quite the buzz among web designers, app developers, and businesses that just need a way of sharing visual ideas with their employees. It boasts over 15,000 paying customers, and did over $1 billion in business last year, up 41% from 2024's tally.Investors of course appreciated that growth.If you think this progress puts Figma shares on a trajectory that will eventually turn a $10,000 investment into a seven-figure sum, however, think again. There's something most of this ticker's bulls aren't considering.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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