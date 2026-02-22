IonQ Aktie
Could Investing $10,000 in IonQ Make You a Millionaire?
Quantum computing is the next big technology that's expected to follow AI. While the AI build-out is in full swing, so is the quantum computing arms race. Every company competing in the quantum computing realm is racing toward one goal: accuracy. That's the one hold-up with quantum technology right now, as its solutions aren't accurate enough to be deployed in a commercial setting.If that's the primary issue that every company is trying to solve, then a logical investment idea is to pick the current leader. Right now, that's IonQ (NYSE: IONQ). IonQ has made some structural decisions that optimize its technology for accuracy, which is why it's a leader in the space. But will those decisions be enough to transform $10,000 into $1 million?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
