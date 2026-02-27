Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
|
27.02.2026 19:00:00
Could Investing $10,000 in Nebius Stock Make You a Millionaire?
Nebius (NASDAQ: NBIS) is one of the hottest stocks on the market. It expects monster growth in 2026, although that's likely to last far beyond this year. Nebius is an emerging player in the artificial intelligence (AI) computing infrastructure realm, and its product is becoming a popular place to build AI applications on.But does the stock have millionaire-maker potential? Let's take a look.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Nebius
