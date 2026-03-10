Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
|
11.03.2026 00:05:00
Could Investing $10,000 in NuScale Power Make You a Millionaire?
The premise seems brilliant now that it's proven safely possible. That is, reliable low-cost electricity provided by small, onsite nuclear power plants. Even if NuScale Power (NYSE: SMR) isn't the only company developing such small modular reactors -- or SMRs -- there seems to be room for more than one player in the budding business.But could a relatively small investment in this particular ticker turn into a seven-figure sum within a single lifetime? Despite all the bullish buzz that's surrounded this stock since 2023 when the U.S. Nuclear Regulatory Commission first certified the design of NuScale's SMR, probably not.Don't misunderstand. NuScale isn't a bad prospect even if it does bring above-average risk to the table.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Nuscale Power Corp Registered Shs
|12,15
|1,00%
