NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
16.01.2026 06:33:00
Could Investing $10,000 in Nvidia Stock Make You a Millionaire?
As artificial intelligence (AI) innovation accelerates, Nvidia (NASDAQ: NVDA) is stepping up its progress. It made several important announcements recently, bringing out new technology and solidifying its position as the dominant player in AI infrastructure.Investors who invested $10,000 in Nvidia a few years ago have been well rewarded, and if they invested early enough, they're millionaires today. But can $10,000 invested in Nvidia stock still make you a millionaire?Image source: Nvidia.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
