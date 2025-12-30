United Parcel Service Aktie
WKN: 929198 / ISIN: US9113121068
|
30.12.2025 19:27:00
Could Investing $10,000 in United Parcel Service (UPS) Stock Make You a Millionaire?
UPS (NYSE: UPS), one of the world's largest shipping companies, went public in November 1999 at $50 per share. It was valued at $60.2 billion, making it the largest U.S. IPO of the 20th century.UPS joined the S&P 500 in 2002, and its stock reached a record high of 192.88 in February 2022. A $10,000 investment in its IPO would have grown to $38,576. That stable growth, along with its consistent dividend hikes, made it a reliable blue chip stock for conservative investors.
