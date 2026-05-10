Rare Holdings Aktie
ISIN: ZAE000092714
|
10.05.2026 19:45:00
Could Investing $10,000 in USA Rare Earth Make You a Millionaire?
Investing in the stock market is an excellent way to build long-term wealth, and many investors dream of finding the next big thing that could generate substantial returns. One area of interest is the mining of critical minerals and rare-earth elements. According to research by the Motley Fool, China accounts for 90% of rare-earth element processing, and the United States is seeking to reduce its dependence on China by fostering domestic rare-earth mining.USA Rare Earth (NASDAQ: USAR) is one of the companies leading the way and has made serious investments to build out its mine-to-magnet business. With support for rare-earth mining and processing growing, could investing $10,000 in USA Rare Earth today make you a millionaire? Let's dive into the numbers to find out.In the United States, rare-earth elements and critical minerals have become a national security concern, especially magnet metals such as neodymium, praseodymium, dysprosium, and terbium, which are used in defense applications, technology, and renewable energy infrastructure.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-
|26,30
|-2,45%
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