Could Investing $10,000 in Warren Buffett's Berkshire Hathaway Stock (BRKB) Make You a Millionaire?
Could investing $10,000 in Warren Buffett's Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) stock make you a millionaire? It certainly could, but there are a few caveats to consider.Over the 60-some years when he was in charge of Berkshire (he recently stepped down from the CEO role at age 95), the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) index of 500 of America's biggest companies gained about 39,000% (10.4% annually, on average), while Berkshire Hathaway grew in value by 5,500,000% (nearly 20% annually).Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
