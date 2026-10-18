Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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18.10.2026 10:50:00
Could Investing $200 Per Month in VOO Make You a Millionaire? Here's What History Says.
Two hundred dollars a month doesn't sound like much when your goal is to build a $1 million net worth. But that's why long-term investing in stocks is so exciting. It's a very achievable goal if you understand the math behind it.
The Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO) is a great tool to use for this goal. It invests in 500 of the largest, most successful U.S. companies. And because it's market cap-weighted, it automatically evolves to overweight what's becoming more influential and vice versa.
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