MP Materials a Aktie
WKN DE: A2QHVL / ISIN: US5533681012
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14.11.2026 19:15:02
Could Investing $5,000 in MP Materials Help Make You a Millionaire?
I'll come out and say it: I don't think investing $5,000 in rare-earth mining stock MP Materials (NYSE:MP) is going to make you a millionaire. And yet -- yet -- it could still be a great long-term investment, especially with Washington throwing its weight behind MP's development. Here's why.
For those unfamiliar with the company, MP Materials operates the Mountain Pass rare-earth mine in California, one of America's most significant sources of minerals used to make permanent magnets. These magnets are at the heart of MP's story, as they are essential components in an extraordinary range of technology, from electric vehicles and personal computers to fighter jets, drones, and robots.
Image source: MP Materials.
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