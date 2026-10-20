Redwire Aktie

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WKN DE: A3D013 / ISIN: US75776W1036

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21.10.2026 00:30:00

Could Investing $5,000 in Redwire Stock Make You a Millionaire?

Like many stocks that went public by merging with a special purpose acquisition company, Redwire Corporation (NYSE: RDW) hasn't been a particularly fun ride for early investors. Shares are down roughly 21% over the last five years after brief spikes of optimism eventually faded.

That said, past performance doesn't equal future performance. And Redwire's relatively small size could make it a compelling alternative to larger space and defense-related companies. Let's dig deeper to see if a $5,000 investment made right now has millionaire-maker potential.

In 2020, the private equity firm AE Industrial Partners combined two of its holdings (Adcole Space and Deep Space Systems) to create a new entity called Redwire to focus on the burgeoning space industry. Redwire was able to hit the ground running because of its strong relationship with government clients like NASA, to which it supplies power systems, optics, and other types of advanced hardware.

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