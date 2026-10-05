Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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05.10.2026 03:30:00
Could Investing $5,000 in SpaceX Help Make You a Millionaire?
Every investor has had a thought from time to time that goes something like this: "If I had just bought that one stock early enough, I'd be rich now."
It's a tempting thought experiment to go back and calculate how buying Apple, Amazon, Microsoft, or other companies shortly after their initial public offerings (IPOs) could have changed your portfolio.
And some investors are likely thinking this way about Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) right now. After all, SpaceX has a leading artificial intelligence business, a successful rocket launch business, and a rapidly growing Starlink satellite internet company.
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Nachrichten zu Tesla
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|Tesla-Aktie nach enttäuschendem Cybercab-Debüt: Wie belastbar ist die Robotaxi-Story? (finanzen.at)
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02.10.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Tesla auf 'Neutral' - Ziel 415 Dollar (dpa-AFX)
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|Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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|Tesla übertrifft Erwartungen mit Auslieferungen - Aktie zieht an (dpa-AFX)
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|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Tesla
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|335,60
|2,04%
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