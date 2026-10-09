Could Investing $5,000 in USA Rare Earth Help Make You a Millionaire?

Rare Holdings Aktie
ISIN: ZAE000092714
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09.10.2026 18:15:00
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The U.S. has a magnet problem. A rare-earth magnet problem.
Pretty much every electronic you use, from smartphones to computers, requires rare-earth magnets to function properly. Indeed, these tiny, powerful magnets are even more ubiquitous than one might think, with applications in electric vehicles (EVs), wind turbines, medical equipment, weapons, and industrial machinery.
At the same time, the U.S. does not have a strong domestic supply of rare-earth magnets. Most of its supply comes from foreign sources, with China dominating the global supply chain.
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|USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-
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