Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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11.04.2026 19:05:00
Could Investing $50,000 in Broadcom Stock Make You a Millionaire?
A $50,000 investment in Broadcom (NASDAQ: AVGO) 10 years ago would be worth about $1.1 million today (excluding dividends). That's roughly a 35% annualized return, and repeating that feat over the next decade is a tall order.Still, it's possible if the artificial intelligence (AI) boom keeps pushing data center spending higher and Broadcom continues to win a meaningful share of that budget.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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