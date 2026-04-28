IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
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29.04.2026 01:41:00
Could IonQ Stock Turn $10,000 Into $100,000 This Decade?
IonQ (NYSE: IONQ) hit a major milestone in 2025, when it became the first pure-play quantum computing company to surpass $100 million in annual GAAP revenue. It reported $130 million in revenue for the year, a 202% year-over-year increase. That was largely thanks to its 80% year-over-year organic revenue growth.Since quantum computing is in the early stages, investors are hoping for explosive growth. IonQ is leading the pack among the pure-play options so far, so could a 10x return this decade be on the table?Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu IonQ
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26.02.26
|IonQ-Aktie deutlich fester: Quantencomputing-Spezialist wächst dynamisch und übertrifft Markterwartungen (finanzen.at)
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25.02.26
|Ausblick: IonQ zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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06.11.25
|IonQ-Aktie gewinnt: Quantencomputing-Spezialist überzeugt mit kräftigem Umsatzwachstum (finanzen.at)
Analysen zu IonQ
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