MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
|
13.01.2026 15:15:00
Could MercadoLibre Stock Set Patient Investors Up for Life?
MercadoLibre (NASDAQ: MELI) has prospered by transforming many aspects of life in Latin America. It led the way in bringing e-commerce, fintech, and improved logistics to the region. Knowing that, it probably will not surprise investors to know that the stock has risen 120-fold since its August 2007 initial public offering (IPO).Now, the question is whether, amid that growth, it is in a position to set investors up for life? Let's take a closer look.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MercadoLibre Inc
|
05.01.26
|Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
05.01.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beginnt Montagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
31.12.25
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 sackt zum Start des Mittwochshandels ab (finanzen.at)
|
22.12.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 mittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
22.12.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 steigt zum Start (finanzen.at)
|
16.12.25
|Börse New York: NASDAQ 100 bewegt sich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu MercadoLibre Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|MercadoLibre Inc
|1 780,00
|-3,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerStart der Berichtssaison: US-Börsen geben nach -- ATX nach neuen Allzeithochs letztlich tiefer -- DAX schließt nach Rekord stabil -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich im Dienstagshandel in Rot, während der deutsche Leitindex seitwärts tendierte. Die Wall Street zeigt sich schwächer. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.