22.02.2026 17:01:00

Could Merck Stock Quietly Help Turn Steady Dividends Into a Millionaire Retirement?

If you're at all interested in the pharmaceutical sector, you may be overwhelmed by the opportunity for GLP-1 weight-loss therapies. Sure, that's an important new drug category, but it isn't the only story in the drug space.If you can look past what the lemming-like crowd is focused on, consider digging into Merck (NYSE: MRK). Here's why this reliable dividend stock could help to slowly make you a millionaire.Merck's current dividend yield is 2.8%. That's well above the 1.1% yield of the S&P 500 index (SNPINDEX: ^GSPC) and more than a full percentage point higher than the 1.7% yield of the average pharmaceutical stock. That's a huge difference: Merck's yield is more than 60% higher than the average drug stock.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
10.02.26 Merck Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.02.26 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.02.26 Merck Kaufen DZ BANK
03.02.26 Merck Hold Deutsche Bank AG
03.02.26 Merck Equal Weight Barclays Capital
ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

