Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|
22.02.2026 17:01:00
Could Merck Stock Quietly Help Turn Steady Dividends Into a Millionaire Retirement?
If you're at all interested in the pharmaceutical sector, you may be overwhelmed by the opportunity for GLP-1 weight-loss therapies. Sure, that's an important new drug category, but it isn't the only story in the drug space.If you can look past what the lemming-like crowd is focused on, consider digging into Merck (NYSE: MRK). Here's why this reliable dividend stock could help to slowly make you a millionaire.Merck's current dividend yield is 2.8%. That's well above the 1.1% yield of the S&P 500 index (SNPINDEX: ^GSPC) and more than a full percentage point higher than the 1.7% yield of the average pharmaceutical stock. That's a huge difference: Merck's yield is more than 60% higher than the average drug stock.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Merck KGaA
|127,75
|-0,16%
