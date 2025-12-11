Answer Holdings Aktie
WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006
|
11.12.2025 18:18:00
Could Nokia Reach $10 in 2026? The Answer May Blow Your Mind.
Since 2020, Nokia (NYSE: NOK) has experienced increased investor attention, both as a turnaround play and as a meme stock. Still, its 64% rise over the past five years lags behind the S&P 500, which has increased by over 86% during this time frame.However, in the coming year, shares in the telecom equipment maker could make a serious leap higher, to prices not hit in well over a decade.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Answer Holdings Co.,Ltd. Registered Shs
|1 040,00
|0,00%
|Nokia Corp ADR Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 ADRs
|9 410,00
|0,48%
|Nokia Oyj (Nokia Corp.) (Spons. ADRS)
|5,35
|1,90%
|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|5,46
|0,63%