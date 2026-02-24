Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|
24.02.2026 22:32:00
Could Novartis Stock Quietly Help You Build a Millionaire Retirement Portfolio?
Many people aim to save at least $1 million for their retirement years to help supplement programs like Social Security. Whether this amount is enough or not, it's certainly much better than nothing. But how should the average person go about saving that type of money? Investing in stocks is one of the most accessible ways to do so.Now for the literal million-dollar question: Which stocks can help investors achieve this goal? Let's consider whether Novartis (NYSE: NVS), a healthcare specialist, is a good pick.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Novartis AG
|
12:26
|Börse Europa: STOXX 50 am Mittwochmittag fester (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI-Börsianer greifen zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Zürich: SMI verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
24.02.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
24.02.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 im Aufwind (finanzen.at)
|
24.02.26