:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
20.01.2026 11:40:00
Could Nvidia Be Headed for a Crash in 2026? Here's What History Says.
The bigger they come, the harder they fall. And no company in the world is bigger than Nvidia (NASDAQ: NVDA) right now – at least, based on market cap.Over the last 10 years, Nvidia's share price has skyrocketed by roughly 27,380%. But could the GPU stock be headed for a crash in 2026? Here's what history says.Image source: Nvidia.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Akt
Analysen zu :be AG Inhaber-Akt
