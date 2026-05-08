NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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08.05.2026 23:15:00
Could Nvidia Become the First $10 Trillion Company?
Nvidia (NASDAQ: NVDA), the world's largest company, has in recent days been dancing back and forth across the $5 trillion market cap threshold. Today, it's above that level. But those are just short-term movements. What long-term investors really want to know is when it could hit the next major milestone: $10 trillion. But is it even possible or realistic for Nvidia to get that far?Image source: Getty Images.Nvidia has been one of the biggest beneficiaries of the AI build-out. Its graphics processing units (GPUs) are still the top AI computing chips available. Considering both its rapid growth and the consistent undersupply of data center chips relative to demand, I don't see this changing anytime soon. This year, Wall Street analysts project 72% revenue growth for the company. Considering all that, it's no surprise that some investors believe that a $10 trillion market cap for it is inevitable, but what would it take to get there?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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