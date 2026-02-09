Answer Holdings Aktie

Answer Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006

09.02.2026 16:20:00

Could Nvidia Reach $300 in 2026? The Answer May Blow Your Mind.

Nvidia (NASDAQ: NVDA) stock currently trades around $175 per share. So, for it to hit $300 per share by the end of the year, it would require the stock to rise over 70%. That's an incredible one-year return, and it may seem far-fetched to some, but I think the numbers actually back up this projection.I think Nvidia stock could hit $300 by the end of 2026, making it a clear buy if it does.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu NVIDIA Corp.

Analysen zu NVIDIA Corp.

28.01.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.01.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
06.01.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
29.12.25 NVIDIA Buy UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Answer Holdings Co.,Ltd. Registered Shs 1 040,00 0,00% Answer Holdings Co.,Ltd. Registered Shs
NVIDIA Corp. 161,30 2,69% NVIDIA Corp.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich höher. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

