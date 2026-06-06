NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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07.06.2026 01:01:00
Could Nvidia Reach a $10 Trillion Market Cap? I Think So. And It Will Happen Faster Than You Think.
Nvidia (NASDAQ: NVDA) is the only company ever to reach a $5 trillion market cap. While there are a few milestones between its current price and a $10 trillion valuation, that one may be the next major milestone investors will be looking toward. But just how quickly could Nvidia essentially double in size again (if it can do that at all)?Image source: The Motley Fool.Nvidia makes graphics processing units (GPUs), which have been the primary artificial intelligence (AI) computing unit of choice thus far. Because they are parallel processors, they are ideally suited for handling certain types of highly complex tasks that can be broken down into a host of smaller problems that can be solved independently and simultaneously. Those happen to be exactly the sorts of workloads that are most common in AI training. The benefits are amplified when thousands of GPUs are connected in a computing cluster. Gigantic data centers can house hundreds of thousands of GPUs, and that is now the amount of power required to train and run the latest AI models.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
05.06.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 fällt zum Ende des Freitagshandels zurück (finanzen.at)
|
05.06.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100-Anleger bekommen schlussendlich kalte Füße (finanzen.at)
|
05.06.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zum Handelsende tiefrot (finanzen.at)
|
05.06.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
05.06.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 verliert nachmittags (finanzen.at)
|
05.06.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 implodiert nachmittags (finanzen.at)
|
05.06.26
|Börse New York in Rot: So entwickelt sich der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
|
05.06.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.05.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.05.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.05.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|178,90
|0,00%
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