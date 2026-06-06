NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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07.06.2026 01:01:00

Could Nvidia Reach a $10 Trillion Market Cap? I Think So. And It Will Happen Faster Than You Think.

Nvidia (NASDAQ: NVDA) is the only company ever to reach a $5 trillion market cap. While there are a few milestones between its current price and a $10 trillion valuation, that one may be the next major milestone investors will be looking toward. But just how quickly could Nvidia essentially double in size again (if it can do that at all)?Image source: The Motley Fool.Nvidia makes graphics processing units (GPUs), which have been the primary artificial intelligence (AI) computing unit of choice thus far. Because they are parallel processors, they are ideally suited for handling certain types of highly complex tasks that can be broken down into a host of smaller problems that can be solved independently and simultaneously. Those happen to be exactly the sorts of workloads that are most common in AI training. The benefits are amplified when thousands of GPUs are connected in a computing cluster. Gigantic data centers can house hundreds of thousands of GPUs, and that is now the amount of power required to train and run the latest AI models.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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NVIDIA Corp. 178,90 0,00% NVIDIA Corp.

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