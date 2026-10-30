Navitas Aktie
WKN DE: A0M77R / ISIN: AU000000NVT2
|
30.10.2026 13:05:01
Could Nvidia's New 800-Volt Shift Spark a Navitas Stock Turnaround?
Navitas Semiconductor (NASDAQ:NVTS) is targeting a return to year-over-year revenue growth as Nvidia's (NASDAQ:NVDA) shift to 800-volt data centers opens a potentially important market. With a newly demonstrated power-conversion board and substantial cash reserves, the company has reasons for optimism.
Stock prices used were the market prices of Oct. 21, 2026. The video was published on Oct. 29, 2026.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Navitas Ltd.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Navitas Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SHIFT Inc.
|6,20
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.