Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
14.11.2026 15:48:48
Could Oracle Hit Its $30 Billion Free Cash Flow Target by Fiscal 2029?
Oracle (NYSE:ORCL) is attempting to transform extraordinary AI demand into a self-funding growth engine. I examine why its $30 billion fiscal 2029 free cash flow target could dramatically change how investors value the stock, even as a $20 billion financing deal, expensive bonds, and shareholder dilution complicate the picture.
Stock prices used were the market prices of Nov. 5, 2026. The video was published on Nov. 13, 2026.
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|Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
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|Oracle Corp.
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