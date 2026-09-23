Palantir Aktie

Palantir für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

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23.09.2026 11:05:00

Could Palantir Be the Next Stock Added to the Dow Jones?

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) has benefited from nearly unprecedented success. The popularity of and the productivity gains driven by its Artificial Intelligence Platform (AIP) led to gains of nearly 2,700% from its low in December 2022.

Consequently, some analysts have speculated about the future of Palantir stock, and one possibility is its inclusion in the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI). As investors know, the Dow includes only 30 stocks, and Palantir's market cap of around $438 billion makes it the 26th largest company trading on U.S. markets. Nonetheless, that does not make the stock an obvious choice for inclusion. Here's why.

Image source: The Motley Fool.

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