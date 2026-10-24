Redwire Aktie
WKN DE: A3D013 / ISIN: US75776W1036
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24.10.2026 17:43:00
Could Redwire Be the Next Rocket Lab?
Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) just pushed the first launch of its Neutron rocket to 2027, and the stock has dropped more than 20%. But the company has grown beyond rocket launches to become a broader space technology company.
Could Redwire (NYSE: RDW) follow a similar path? With its space infrastructure business expanding and defense technology gaining traction, Redwire is benefiting from several growth drivers. The big question now is whether it has what it takes to become the next Rocket Lab.
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