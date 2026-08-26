Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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26.08.2026 07:41:00
Could Solana Hit $2,000 by 2030? One Institutional Investor Thinks So.
One financial institution has published some price targets for Solana (CRYPTO: SOL) that are noteworthy for their bullishness.The author of those estimates is Geoff Kendrick, head of digital asset research at Standard Chartered, and his Solana target for the end of the year is $135 -- well above the $94 neighborhood where it was as of Aug. 24, yet far below his forecast from earlier this year when he claimed it'd go to $250. However, beyond 2026, he sees it ascending into the stratosphere in the next few years, growing by more than 20 times over from its current level to reach a price of $2,000 by 2030.So what does Standard Chartered see happening to Solana in the near term that could result in it performing so strongly in the medium term?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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