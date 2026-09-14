CAN DO Aktie
WKN: 676688 / ISIN: JP3244550004
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14.09.2026 20:30:00
Could SpaceX Really 5X Its Revenue in a Single Year? Surprisingly, the Math Actually Works Out (if Elon Musk Can Do This 1 Big Thing).
Elon Musk is known for making bold claims.
Like when he claimed earlier this year that Space Exploration Technologies Corp. (NASDAQ: SPCX), or SpaceX, had a $26.5 trillion addressable market for unspecified "artificial intelligence applications." A lot of people scoffed at that one (myself included).
Then, on the August earnings call, Musk claimed that SpaceX's annual recurring revenue (ARR) could hit $100 billion by the end of the year. That, too, seemed far-fetched, since the company generated less than $20 billion in total revenue in 2025.
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Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|CAN DO CO LTD
|3 260,00
|-0,15%
|Tesla
|309,75
|-0,35%