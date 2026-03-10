Sweetgree a Aktie
WKN DE: A3C7N2 / ISIN: US87043Q1085
|
10.03.2026 20:05:00
Could Sweetgreen Stock Help You Become a Millionaire?
On the surface, Sweetgreen (NYSE: SG) may look like the fast-casual chain of our time. It focuses on healthy, locally sourced ingredients to make its salads and bowls. Also, its digital-first approach tends to make the ordering process more efficient.Moreover, investors can see the 4,000% long-term growth of Chipotle Mexican Grill, one of the original fast-casual restaurant chains, and wonder if the consumer discretionary stock can have the same type of success and help small investors become millionaires.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
