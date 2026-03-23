WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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23.03.2026 06:00:06
Could the 2026 World Cup make circular fashion covetable?
For the first time, Nike-sponsored teams will be wearing kits made from recycled textile wasteWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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