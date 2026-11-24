Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
24.11.2026 10:59:22
Could the Airbus €3 billion loan row reignite a US-EU trade dispute?
The US says a record €3 billion financing package for Airbus may conflict with a transatlantic aircraft-subsidy truce. EU officials insist the funding complies with market-based rules.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Airbus SE
|
09:28
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 startet im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
23.11.26
|Freundlicher Handel: CAC 40 zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
23.11.26
|EQS-Adhoc: Airbus reports share buyback transactions 16-20 November 2026 (EQS Group)
|
23.11.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 klettert nachmittags (finanzen.at)
|
23.11.26
|Euronext-Handel: CAC 40 klettert (finanzen.at)
|
23.11.26
|Pluszeichen in Europa: So steht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
23.11.26
|STOXX 50 aktuell: So performt der STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|06.11.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
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