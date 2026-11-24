Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
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24.11.2026 18:55:22
Could the Airbus €3 billion loan row reignite a US-EU trade dispute?
The US says a record €3 billion financing package for Airbus may conflict with a transatlantic aircraft-subsidy truce. EU officials insist the funding complies with market-based rules.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Airbus SE
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