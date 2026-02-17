:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
17.02.2026 19:36:55
Could This $7 Stock Be Your Ticket to Millionaire Status?
QuantumScape (NASDAQ: QS), a developer of solid-state batteries, is a speculative stock. It hasn't commercialized its batteries or generated any meaningful revenue, it's racking up steep losses, yet it already has a market capitalization of $4.6 billion. However, it might still generate millionaire-making gains if it successfully scales its business over the next decade.Image source: Getty Images.QuantumScape's QSE-5 solid-state batteries have an energy density of 844 Wh/L (watt hours per liter) and can be charged from 10% to 80% in 12.2 minutes. By comparison, most lithium-ion batteries for EVs have an average energy density of 300-700 Wh/L with a fast-charging time of 20 minutes to an hour. In theory, QuantumScape's solid-state batteries could make EVs more power-efficient -- but they're also more expensive and challenging to manufacture.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!