:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
30.01.2026 20:45:00
Could This Be a Sign of Trouble for Netflix's Stock?
Netflix (NASDAQ: NFLX)'s stock is off to a poor start to 2026. As of Jan. 26, it's down 9% to start the new year. The company has been involved in a bidding war to buy Warner Bros. (which is still currently part of Warner Bros. Discovery), and that has spooked investors who may be wondering if the move is necessary given the steep $83 billion price tag. The company also recently released its latest earnings numbers, which may have led to even greater worries about the stock. While the business is still growing and its margins remain strong, there was a cause for concern, namely, in its guidance.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Akt
Analysen zu :be AG Inhaber-Akt
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.