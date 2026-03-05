:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
05.03.2026 10:35:00
Could This Be the Best Way to Invest in AI Without Buying a Single Chip Stock?
Chip stocks have been some of the biggest beneficiaries of the artificial intelligence (AI) spending boom.Of course, the poster child for this success is Nvidia (NASDAQ: NVDA), with its massive 1,220% share price gain over the last five years.More recently, other semiconductor companies have seen their share prices soar. Memory chipmaker Micron Technologies' (NASDAQ: MU) stock is up 44.6% year to date, and analog chipmaker Texas Instruments (NASDAQ: TXN) is up 21% so far this year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Akt
Analysen zu :be AG Inhaber-Akt
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!