:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
15.01.2026 23:00:00
Could This Be the Catalyst That Sends SoundHound AI Stock Skyrocketing?
Voice artificial intelligence (AI) company SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) has seemingly fallen out of favor with investors. In the past 12 months, it has declined 17% in value. While many other tech companies involved with AI have been doing well and seeing their share prices rise, SoundHound AI has been a far different story.Its market cap is right around $5 billion, which could make the stock an appealing option for AI investors looking for the next big stock to own. SoundHound may just need a catalyst to get its stock going again and to win over investors. The key could be its success in agentic AI.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Akt
Analysen zu :be AG Inhaber-Akt
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 843,00
|0,53%
|SoundHound AI
|11,10
|1,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.