:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
13.01.2026 13:39:00
Could This Be the Safest Artificial Intelligence (AI) Stock to Own Right Now?
Artificial intelligence (AI) stocks have been some of the best assets to own over the past five years. But after the compelling gains they've already produced, investors who haven't already been capitalizing on the trend may feel like they missed their chance.However, the AI opportunity is still massive, and right now, there's one AI stock in particular that looks ridiculously undervalued based on its growth potential and valuation. It trades at a forward P/E ratio of 10, and it just delivered revenue growth of more than 50% year over year. That stock is Micron (NASDAQ: MU), and with memory solutions gaining more traction, the company has a solid runway for future gains.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Akt
Analysen zu :be AG Inhaber-Akt
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerStart der Berichtssaison: ATX tiefer aber trotzdem mit neuen Allzeithochs -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Dienstagshandel in Rot, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.