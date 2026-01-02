Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
02.01.2026 19:23:00
Could This Equipment Maker Be the Hidden Winner of the AI Buildout?
There are plenty of flashy artificial intelligence (AI) companies for investors to choose from right now, and some could end up being great long-term investments. However, one angle in the AI boom that often gets overlooked is that there is a lot of complex manufacturing equipment that makes it all possible.One company that dominates this space is ASML Holding (NASDAQ: ASML), which manufactures the equipment for semiconductor production. ASML is already benefiting from the rising demand for artificial intelligence processors, and could continue to be the winner as the AI buildout occurs.While there are plenty of great AI investments right now, here's why ASML could continue to thrive as artificial intelligence infrastructure spending continues.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ai Holdings Corpmehr Nachrichten
Analysen zu Ai Holdings Corpmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 828,00
|-0,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Wall Street schlussendlich uneins -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechselten ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.